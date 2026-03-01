藤枝MYFCは3月1日の第4節、アウェイいわき戦で勝利し、今季2勝目です。 J2藤枝MYFCは今シーズン初のアウェイ戦。いわきに乗り込みました。前半11分菊井悠介が今季早くも3点目となるゴールで先制します。 前半のうちに追いつかれますが、後半29分、ルーキーの真鍋隼虎が勝ち越しゴール。試合はそのまま終了し、2-1で今季2勝目を挙げました。 【J2・J3百年構想リーグEAST-B第4節＝ハワイアン