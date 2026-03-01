＜ニュージーランドオープン最終日◇1日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞昨年11月にプロ転向し、今大会が3戦目となる大型ルーキーの中野麟太朗が、その片鱗を見せた。5バーディ・ボギーなしで、この日のベストスコア「66」をマーク。トータル12アンダーまで伸ばし、36位タイから10位タイへ浮上して4日間を終えた。【写真】会場でキャメロンの“謎パター”発見！中野のスタート時間は午