新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？3月2日（月）〜3月8日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★蠍座運勢第1位！新しい扉の前で、自分の覚悟が試されるタイミングです。過去の執着や古い役割を手放すことで、次の段階へ進む許可が下ります。恐れではなく、静かな確信に従ってください！終わらせる決断が、新しい始まりの証となります。第2位★双子座運勢