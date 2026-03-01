ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）も合流し、フリー打撃では47スイングで8本の柵越えを放った。村上は大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）らとともに球場入り。中村、鈴木、近藤、吉田らと談笑しながらウオーミングアップを行い、ティー打撃。その後、吉田とともに