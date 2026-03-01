お笑いタレント猫ひろし（48）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。東京マラソンに出場し、2時間31分17秒で完走したことを報告した。猫は笑顔でメダルを手にする写真を投稿し、「東京マラソン2時間31分17秒」と記録を報告。「一年ぶりの東京マラソン最高でした！目標は、達成できなかったけど、挑戦して良かった！」と充実感をにじませた。「ラスト5キロからグラグラでした」と振り返り、「また必ず挑戦する！」と誓った