明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節（1日・GIKENスタジアムほか＝8試合）西でA組の高知が奈良を2―0で下し、勝ち点10で首位を守った。B組2位の熊本は大分に3―1で勝って同10とした。東A組の相模原は山形を破って初勝利。B組は藤枝がいわきに競り勝った。