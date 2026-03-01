【モデルプレス＝2026/03/01】タレントの加藤茶＆綾菜夫妻が1日、都内で開催されたウェルネスイベント「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」 トークセッションに出席。加藤が、妻の綾菜に感謝する場面があった。【写真】45歳差夫婦、ケーキを「あ〜ん」する仲睦まじい姿◆加藤綾菜、加藤茶との出会い明かす綾菜は加藤との出会いについて「うわ！本物だ！と思った」と回想。加藤は「ピンクのあれ着てたじゃん」と当日と