職場のハラスメントといえば、パワハラやセクハラが思い浮かぶ。しかし近年は、「スメルハラスメント」という言葉も広まりつつある。ニオイの問題は目に見えないだけに、対応が難しいケースもあるようだ。厚生労働省が2024年12月に公表した資料によると、2023年度の総合労働相談件数は約121万件にのぼり、そのうち「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は8万件を超えている。職場環境をめぐる相談は、依然として高い水準で推移している