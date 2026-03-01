ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山が1日、JFE晴れの国スタジアムで名古屋グランパスと対戦。90分での試合は1-1となり、その後のPK戦で勝利し今シーズン初勝利を飾りました。