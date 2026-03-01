◆香港ゴールドカップ・Ｇ１（３月１日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）６頭立てで行われ、圧倒的１番人気の香港最強馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が制し、２年ぶりの勝利。前走の香港・スチュワーズカップに続く勝利で、２０２６年の香港３冠の２冠目となった。ジェームズ・マクドナルド騎手の騎乗で、２着に４馬身差をつける圧勝だった。勝ち時計は１分５９秒７７