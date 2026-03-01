「コルティナダンペッツォ」の名は、昭和のスポーツ少年には懐かしい記憶として思い出される。なぜなら1956年のコルティナダンペッツォ冬季五輪で、アルペンスキーの回転競技に出場した猪谷千春が日本人初の銀メダルに輝いたからだ。56年冬は私が生まれる直前だからリアルタイムの記憶は当然ない。だが、スポーツに興味を抱き、冬季五輪を見るようになってからはしばしば猪谷千春の伝説と共に、コルティナダンペッツォの地名を耳に