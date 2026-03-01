グラビアアイドルの黒嵜菜々子（２２）が１日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に生出演。１９歳当時だった前回のＷＢＣ（２０２３年）を「ビール飲みながら」観戦したと話し、放送後にＳＮＳで本人とマネージャーが謝罪する事態となった。熱烈なジャイアンツファンを公言する黒嵜は、大谷翔平選手らＷＢＣの侍ジャパンの話題を取り上げたコーナーで、「（野球）めちゃめちゃ大好きです。好きすぎて、前回のＷＢＣ、一人で行きま