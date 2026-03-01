放射線治療を受ける際、多くの方が気になるのが副作用です。照射部位や線量によって現れ方は異なりますが、事前に知っておくことで適切な対処が可能になります。本記事では、治療開始直後から現れる急性期副作用と、数ヶ月から数年後に生じる晩期副作用の種類や特徴について解説します。また、皮膚や粘膜のケア方法、消化器症状への対応など、症状を和らげるための具体的な方法もご紹介します。副作用への理解を深め、安心して治療