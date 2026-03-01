40代・50代になると、「大腸ポリープ」や「大腸がん」など、さまざまな病気が血便の原因になります。痛みがなくても重大な病気のサインの可能性があるため、自己判断せずに適切な検査をして、血便になった理由を確かめることが大切です。今回は、かなもり内科婦人科クリニックの金森先生に、血便の要因と大腸内視鏡検査の重要性を聞きました。 ※2025年12月取材。 監修医師：金森 瑛（かなもり内科婦人科クリニック