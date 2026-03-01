市販の点鼻薬を使い続けていると、耐性がついて効果が弱まるだけでなく、鼻炎を引き起こすリスクもあります。一方、医院で処方される「ステロイド点鼻薬」は、鼻づまりの根本原因を治療するもの。では、市販薬と処方薬の違いはどこにあるのか？ 「水島耳鼻咽喉科」の水島先生に詳しくお聞きしました。 編集部 医院で処方する点鼻薬について教えてください。 水島先生 ステロイド点鼻薬のことですね。この点鼻薬の目的は、鼻