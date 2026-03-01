待望の今季初勝利だ。J１百年構想リーグで、岡山は開幕から２つのPK戦負けを含む３連敗。３月１日にホームで行なわれた４節・名古屋戦は、１−１で迎えたPK戦を５−４で制し、チームにも、スタンドにも笑顔があふれた。試合を配信した『DAZN』で解説を務めたのは、クラブOBの加地亮氏。試合後、実況の江本一真氏から岡山のサポーターについて問われると、自身の経験を交えて語った。岡山サポーターは「温かい」と表現され