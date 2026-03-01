卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は2月28日に女子ダブルスの決勝が行われ、張本美和（木下グループ）／早田ひな（日本生命）ペアは長粼美柚（木下アビエル神奈川）／申裕斌（韓国）組と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、優勝を果たした。日本女子屈指の実力者である張本美と早田がタッグを組み注目を集めた今大会。日本ペアとして初の優勝を成し遂げた張本美が、新ペアへの手応えを語った。