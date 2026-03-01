お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が1日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のドジャース・大谷翔平投手（31）の打撃練習の様子についてコメントした。バンテリンドームで行われた侍ジャパンと中日の壮行試合の試合前練習でフリー打撃を行った大谷。スタンドから見守ったファンだけでなく、中日選手や侍メンバーもケージ裏の特等席に座り込んで、そのパ