俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日に第8話「墨俣（すのまた）一夜城」が放送される。先週の放送では、墨俣攻略に向けた藤吉郎（池松壮亮）と蜂須賀正勝（高橋努）の邂逅、そして直（白石聖）と小一郎（仲野太賀）の「愛」が描かれた。素直な思いをぶつけあった2人は…。第7話は「決死の築城作戦」。藤吉郎は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直が中村に帰ると