「極楽とんぼ」加藤浩次（56）が28日、MCを務めるTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。ゲストの女性タレントの経歴にツッコミを入れる場面があった。この日のゲストはお笑いタレントのイモトアヤコ。加藤は「ちょっと聞きたいことあるんですけどよろしいですか？」と切り出すと、「高校時代に、ミスコンに選ばれたことがあるっていうのは本当ですか」と投げかけた。すると、イモトは「本当です」とキッパリ。