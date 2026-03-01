◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 7-3 中日(2月28日、バンテリンドーム)野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督がMLB組の実戦合流に期待を寄せました。中日との2連戦を終えたチームは大阪に移動し、WBC強化試合として2日にオリックス戦、3日に阪神戦を行います。この2戦からはチームに合流しているMLB所属選手も出場予定で、ドジャース・大谷翔平選手らが参戦します。試合後の会見では井端監督が言及。大谷選手ら野手