エジプト出身のタレントのフィフィ（49）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。イランをめぐる多くの人の勘違いを指摘した。フィフィは米国とイスラエルのイラン攻撃をめぐる複数の記事を引用。続けて、「ちなみによく勘違いをされるんですが、イランは中東ですが、アラブではありません」と説明。「アラブ人の定義はアラビア語を話すこと。イランはペルシャ語を話すのでペルシャ人です」と解説した。「またイスラム諸国