茨城県北茨城市で開かれた「常陸大津の御船祭」＝2024年5月人の手で船を引っ張り、陸を滑らせる茨城県北茨城市の「常陸大津の御船祭」。豊漁を願い5年に1度開催される。漁業が盛んな北茨城市で受け継がれてきたが、少子化で担い手不足に直面。地元保存会が継承の道筋を探る中、2025年12月、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。保存会の事務局長樫村義弘さん（62）は「知名度向上を後継者確保につなげ