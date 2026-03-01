アフガニスタンの首都カブールの町並み＝2月28日（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】アフガニスタンの首都カブールで1日未明（日本時間同日朝）、大きな爆発音と銃声があった。パキスタン軍はアフガンのイスラム主義組織タリバン暫定政権の軍事施設に対する空爆作戦を続けており、再びカブールを標的とした可能性がある。両国によると、2月26日の国境地帯での衝突後、死者はタリバン兵352人、パキスタン兵55人に上った。