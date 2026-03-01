◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)ラストランに臨んだ細田あい選手は、日本勢トップとなる2時間23分39秒の全体10位でフィニッシュ。ゴール時の笑顔から一転、インタビューでは涙を浮かべながら気持ちを整理しました。沿道からの大歓声を受けた細田選手は、「いつもよりもあっという間に終わったマラソンだった」と振り返り。「ただ走るだけでは終わりたくなかったので、できる限りの準備をして走った