歌い手・Adoが28日、新曲「ビバリウム」のMVを公開。反響を呼んでいる。同作はAdo初の実写MV。所属レーベルを通じて「初めての実写で、しかも私自身が出演している今回のMVは、ものすごく見応えがあるのではないかと思います……」とコメントしていた。MVでは、長いまつ毛に青のカラコンが入った美しい瞳や、整った横顔を披露。ネット上では「Adoちゃんの目綺麗すぎるやろ……」「モザイクで隠すのかと思ったら思っきり目