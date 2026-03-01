Image: ProgressiveMind こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。シェービングは毎朝のことながら、つい「なんとなく」で済ませがちです。刃の露出は0.05mm、角度は30°固定。「APEX」は、この2つの数値を設計の根幹に据えた1枚刃シェーバーです。感覚やテクニックに頼っていた習慣を、設計の力でアップデートする。そんなプロダクトの特長をご紹介しま