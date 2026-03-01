ザ・ドリフターズの?加トちゃん?こと加藤茶（８３）とその妻でタレントの加藤綾菜（３７）が１日、都内で行われた「ご自愛市ｓｐｒｉｎｇ２０２６『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」に出席した。この日、８３歳の誕生日を迎えた加トちゃんは「自分でも知らないうちに８３歳になっちゃったって感じ。だって、３人先に逝った人いますからね。残ったのは２人だけです。僕と、高木のブーさん」としみじみ。綾菜いわく、