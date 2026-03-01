俳優の川粼麻世 が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、63歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】幸せオーラ全開！誕生日おめでとうございます 「今日3/1はなんと63歳のバースデーを迎える事ができました」と投稿。「13歳で芸能界に入りあれから50年そんな俺が63になるなんて想像もしなかったです」と心境を明かした。 「昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで