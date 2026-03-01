広くスギ花粉の飛散がピークを迎えています。2日(月)は福岡や広島では午前中を中心に花粉が飛び、「多い」飛散となる見込みです。大阪は「非常に多い」、名古屋や静岡、東京では「極めて多い」レベルとなるでしょう。万全の対策が必要です。3日(火)は広く雨が降り、花粉の飛散量は抑えられそうです。東京都内でスギ花粉が1日に100個/cm2以上観測東京都アレルギー情報navi.のデータによりますと、東京都内では2月20日(金)頃からスギ