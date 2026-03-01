土田稔調教師（７０）＝美浦＝は１日、阪神８Ｒのケアンズ（８着）で、最後のレースを終えた。この日は中山、阪神で３頭が出走し、中山５Ｒリーデレクオーレの４着が最高だった。１５歳で上京し、北里大学獣医学部を卒業後の７８年に、美浦トレセンへ入り、大久保洋吉厩舎に所属。９２年に調教師免許を取得し、３４年間勤め上げた。すべてのレースを終えた土田師は「無事に帰ってきてくれて、それが一番かな。３４年間幸せな