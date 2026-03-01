◇ベルギー1部シントトロイデン0―1アントワープ（2026年2月28日）日本人7選手が出場した2位シントトロイデンはアウェーでアントワープに0―1で競り負けた。前節まで3連勝で首位サンジロワーズに勝ち点2差に迫っていたが、痛恨の敗戦。序盤から主導権を握ったが、後半6分にアントワープのMFバレンシアに先制を許すと、最後まで守備を固める相手を崩せなかった。ボール支配率は70％に達しただけに、DF谷口彰悟は「悔しい敗