■侍ジャパン練習（1日、京セラドーム大阪）【一覧】WBC代表“最後の1人”は吉田正尚に決定メジャー組は8人に、全30人出そろうWBC初戦（台湾戦）まであと5日に迫った侍ジャパンは2日のオリックスとの強化試合を前に練習を行った。この日、チームは名古屋から新幹線で移動、大谷翔平（31）らメジャー組も一緒に新大阪駅に降り立った。球場ではホワイトソックスの村上宗隆（26）がチームに合流した。これでメジャー組は山本由伸（2