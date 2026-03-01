香港トリプルクラウンシリーズの第2ラウンド、香港ゴールドカップ（G1、芝2000メートル）は1日、シャティン競馬場で6頭で争われ、マクドナルド騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝C・シャム、父アクラメイション）が道中3番手から直線、抜け出して4馬身差V。1月25日の前走スチュワーズカップに続く13度目のG1制覇を飾った。良馬場で勝ち時計は1分59秒77。エンスードが2着、ウイニングウイングが3着に入った。昨年は中東に遠