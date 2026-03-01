格上とみられていた相手に向けた衝撃の“ガチ踏みつけ”。人気日本人女子レスラーによる無慈悲な攻撃がSNSで大きな話題となった。【映像】日本人女子、顔面を“ガチ踏みつけ”の衝撃技日本時間2月21日に放送されたWWE「SMACK DOWN」で、日本人スーパースターのジュリアがリア・リプリーと対戦。本編では惜しくもCM中で流れなかったジュリアによるリアへの“制裁シーン”がSNSで大きな話題となっている。WWE公式X（旧ツイッタ