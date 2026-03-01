ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエア金メダル、女子スロープスタイル銅メダルで2つのメダルを獲得した村瀬心椛選手が、妹・由徠(ゆら)選手から思わぬ“クレーム”が届きました。2月28日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』では、村瀬選手と女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が生出演。閉幕直後の2月26日に開催されたビッグエアの日本一を競う日本選手権では、金メダリストの木