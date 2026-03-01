WBCでの打順に注目が集まる大谷翔平(C)産経新聞社元中日監督の落合博満氏が3月1日、『TBS』系の「サンデーモーニング」に、元DeNA監督の中畑清氏とともに生出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の大谷翔平を巡る打順について「俺だったら4番にしますよ」と断言した。【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る番組では2月28日の「ラグザス侍ジャパンシリ