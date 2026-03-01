日本陸連は１日、ＭＧＣシリーズ２０２５―２６（２０２５年３月１０日〜２０２６年３月１日）の男子対象大会が、この日の東京マラソンですべて終了し、男子初代チャンピオンが、別府大分毎日マラソン（２月１日）で優勝した吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝に決定したことを発表した。ＭＧＣシリーズは、マラソンの日本最高峰の年間シリーズで、対象となる公認マラソン大会の成績をもとに年間王者（日本選手