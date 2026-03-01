◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権、良）桜切符をかけた若き３歳牝馬によるＧ２が１５頭で行われ、田口貫太騎手とコンビを組んだ８番人気のナムラコスモス（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）は好位３番手からうまく立ち回り、首差の２着に好走した。デビューから４戦目で初勝利を挙げたが、３か月半の休養を経た前走のこぶし賞を勝