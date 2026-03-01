◆オープン戦楽天１―０広島（１日・倉敷）広島は３安打無得点で敗れた。２回から７回は無安打。８回１死二、三塁も得点に結びつかなかった。それでも、新井貴浩監督は「ヒット３本かな。３本ですけど、昨年までより期待感はある。得点圏にランナーが進んだときとか、結果０点ですけど、見ていて、やるんじゃないのかという期待感はあります」と今後に期待した。一方で５番・ＤＨで起用した林が投ゴロと空振り三振に倒れると、