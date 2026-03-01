明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節の8試合が1日に行われた。連敗スタートだった栃木SCが、ホームで横浜FCに完勝。大ベテランの矢野貴章ら4人のゴールで今季初勝利を掴んだ。同じEAST-AのSC相模原も下剋上でモンテディオ山形を下した。高知ユナイテッドSCは奈良クラブに2−0で完勝し、WEST-Aの首位に浮上。同組のアルビレックス新潟も小野裕二と藤原奏哉のゴールでFC今治に完封勝利を収めた。そのほか、ロアッソ熊本はベ・