ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、侍ジャパンに合流した。京セラドームで行われた練習に姿を見せた。アップなどを行うとフリー打撃を実施。４７スイングで８本のサク越えを披露した。５階席への特大弾もあった。大谷らも熱視線を送った。メジャー移籍１年目の村上は、オープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。２月２６日（