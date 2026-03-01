6回、3番手で登板し3回無失点だった広島・大瀬良＝倉敷広島は昨秋の右肘手術からの復活を期す大瀬良が直球で押し、3回無失点。先発候補のターノックは球威が光り、4回1失点だった。楽天は滝中が変化球主体で3回2/3を無失点と先発枠入りへ前進。宗山は勝負強い打撃を披露した。