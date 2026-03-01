ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。3日のオリックス戦に先発するエンゼルスの菊池雄星投手（34）も練習参加し、意気込みを語った。相手を座らせてキャッチボールを行うなど入念に自身の状態を確認した菊池は、グラウンド整備を行う球場スタッフに声をかけ、マウンドに上がってシャドーピッチングを繰り返した。菊池は「明日