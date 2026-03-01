【モデルプレス＝2026/03/01】タレントの加藤茶＆綾菜夫妻が1日、都内で開催されたウェルネスイベント「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」 トークセッションに出席した。【写真】45歳差夫婦、ケーキを「あ〜ん」する仲睦まじい姿◆加藤茶、高木ブーがイベント申し込むも落選イベント当日に誕生日を迎えて祝福を受けた加藤は「自分でも知らないうちに83歳になっちゃった感じ。（ドリフターズは）3人とも先に逝った人