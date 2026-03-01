「オープン戦、楽天１−０広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）広島が楽天に惜敗するも、開幕ローテ入りが期待される２人が好投を披露した。先発は新外国人のターノック。初回を三者凡退で立ち上がると、三回にはこの日の最速１５５キロを２度計測。四回に２死から黒川に左中間への三塁打、宗山に左前適時打を浴びて１点を失うも、大崩れせず、４回４安打１失点、４奪三振で降板した。大瀬良は六回から３番手で登板。