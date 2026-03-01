韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」から、世界で愛されるBBクリームの新作「ミシャBBクリームEX」が登場。2026年3月7日(土)より全国のハンズにて数量限定発売されます。毛穴やシミ、赤みをカバーしながら、これ一本でベースメイクが完成する頼もしいアイテム。忙しい毎日でも、手軽にきちんと感のある肌を叶えたい女性にぴったりの注目コスメです。 ハンズ限定で数量発売 「ミシャBBクリー