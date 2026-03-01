ＡＫＢ４８の小栗有以が１日、東京・千代田区の東京マラソンの応援ベースで行われたイベント「可愛く走る！マラソンメイクのコツ（＆トーク）」にお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおと池田直人と登壇した。小栗は春らしいランニングウエア姿で登場。昨年の東京マラソンで未経験からフルマラソンを完走し、さらにゴール後も崩れないメイクで話題となったことに「かわいく走れたと言っていただいた」と自信になったことを