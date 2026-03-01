お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。4歳・長男の子育てについて語った。イモトは19年に日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」でディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子となる長男の誕生を番組内で発表した。現在の生活について、イモトは「今、4歳の息子がいるんですけど、すっごく幸せですね」と笑顔。「夫も協力的で、いろんなことや