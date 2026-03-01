スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが２８日に自身のインスタグラムを更新。テレビ中継でスピードスケートの解説を務めたミラノ・コルティナ五輪の思い出をつづった。今回は、妹で今大会で銅メダル２個を獲得した高木美帆がアンバサダーを務めている縁で訪れたＯＭＥＧＡのパビリオンの話題。様々なブースがあった中で「面白かった一つがこちら！」と紹介したのが「なんか険しい顔してると思ったら！